António Costa convocou, para sexta-feira de manhã, uma reunião extraordinária de coordenação política do Governo, com caráter de urgência, em São Bento, depois de o parlamento ter aprovado, esta quinta-feira, a contabilização total do tempo de serviço dos professores.

O SOL sabe que a reunião irá decorrer na residência oficial do primeiro-ministro que contará com a presença do ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues.

De acordo com o Expresso, o PS chegou a ameaçar pedir uma avaliação constitucional do diploma na comissão de educação. Em causa está a norma travão constitucional que obriga a que não se aumente a despesa prevista no Orçamento do Estado que está em vigor.

Recorde-se que os deputados do PSD, CDS, PCP e BE aprovaram esta quinta-feira a recuperação integral do tempo de serviço dos professores – os docentes irão recuperar 3411 dias, ou seja, nove anos, quatro meses e dois dias.

Apenas o PS votou contra esta proposta conjunta.