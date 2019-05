A Rampa Internacional da Falperra terá o maior número de pilotos estrangeiros de sempre na sua 40ª edição, a disputar já entre os dias 11 e 12 de maio, com transmissão televisiva direta, segundo anunciou esta quinta-feira, em Braga, o presidente do Clube Automóvel do Minho, Rogério Peixoto, durante a apresentação daquela mítica prova automobilística.

Para a principal prova do Campeonato de Montanha JC Group 2019 e a única competição portuguesa que faz parte integrante do Europeu, esperam-se pelo menos cerca de 150 mil espetadores e incluindo muitos aficionados vindos da vizinha região espanhola da Galiza, pois entre os 120 concorrentes confirmados mais de 30 são os melhores pilotos da Europa.

Estarão na Falperra, Simone Faggioli, Christian Merli, Reto Meisel, Jan Milon, Sébastien Petit, Fausto Bormolini, Fabien Bouduban, Christian Schmitter, Vladimir Vitver e Jose António López Fombona a nível internacional, a par dos pilotos portugueses José Correia, Joaquim Teixeira, João Fonseca, Hugo Araújo, Luís Nunes, Luís Silva e Gabriela Correia.

Mas as atenções viram-se ainda para várias estreias absolutas este ano na Falperra, entre as quais o italiano Diego Degasperi, o austríaco Christoph Lampert e o suíço Joël Volluz.

Rui Ramoa, do grupo de adeptos de automobilismo de montanha Hill Climb Fans, referiu, tal como Rogério Peixoto, o elevado nível competitivo que se vem acentuando de um ano para o outro, sendo que já nesta 40ª edição estarão não só pilotos consagrados, como ainda revelações, em termos internacionais, tal como a nível nacional, caso de Gabriela Correia.

“Rampa mais segura da Europa”

Mário Rogério Peixoto, antigo piloto e líder do Clube Automóvel do Minho (CAM), disse ser esta Meo 40ª Rampa Internacional da Falperra “a rampa mais segura da Europa”, com base na sua experiência direta e dos indicadores que vai recebendo junto de especialistas, incluindo este ano a Rampa da Falperra Regional, o Campeonato e a Taça de Portugal de Clássicos de Montanha e a Taça de Portugal de Montanha, dado o interesse nesta Rampa.

O asfalto está a ser já reparado de danos, a cargo da empresa Infraestruturas de Portugal, incluindo a manutenção de rails e ainda a colocação de um rail triplo na Curva da Morte.

Uma nova bancada naquela que será agora designada como Chicane Paulo Ramalho, com capacidade para 250 espetadores, é outra das novidades, o que só é possível graças a uma parceria com a Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso, incluindo a montagem da ponte aérea para o público, oriundo não só daquele concelho, como ainda de Caldas das Taipas.

A transmissão televisiva pela CMTV, o canal de cabo com maior audiência, será possível graças ao parceiro tecnológico Meo Altice Portugal, com a instalação de rede de fibra em todo o perímetro dos cinco quilómetros e 200 metros de extensão da Rampa da Falperra, havendo internet e wireless para o público na zona das bancadas, zona lounge de pilotos e VIP, no caso ao cargo da empresa de construção Acrescentar, bem como a melhoria do sinal de rede da Meo em todo o percurso e sonorização nos principais pontos do traçado, além da transmissão sonora via rádio na frequência 95.6FM, para que todos possam ter a perspetiva em tempo real do que se está a passar na competição e na sua zona envolvente.

Para esta Meo 40ª Rampa Internacional da Falperra está dedicada a causa social ao novo Projeto Sonho Meu, uma iniciativa que consiste na realização de sonhos a crianças, jovens e idosos carenciados, entre aqueles cidadãos a quem são diagnosticadas doenças crónicas.