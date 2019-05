Os Metallica doaram 40 mil euros à associação ‘O Joãozinho’ com o objetivo de contribuir para a construção da nova ala pediátrica do Hospital de São João, no Porto.

O anúncio foi feito pela All Within My Hands Foundation, uma fundação criada em 2017 bela banda.

"Os Metallica estão de volta à estrada e de volta à Europa. A começar esta digressão, a doação de hoje [1 de maio] vai para O Joãozinho, em apoio aos seus esforços na recolha de fundos para criar uma nova ala para a enfermaria pediátrica do Hospital de São João no Porto", lê-se num tweet da conta oficial da All Within My Hands.

Recorde-se que os Metallica atuaram esta quarta-feira, no Estádio do Restelo, em Lisboa.