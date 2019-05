🎶 Lá vou eu, vem tu daí também 🎶

🎶 Aprender como se vai até a Rua Sésamo 🎶

Quem não se lembra desta música? Agora, já pode mesmo dar indicações para a Rua Sésamo: Nova Iorque vai ter uma rua com o nome do conhecido programa infantil.

E não, não se trata apenas de uma homenagem temporária para assinalar os 50 anos da série: esta rua entre a West 63rd Street e Broadway vai mesmo chamar-se Rua Sésamo para sempre.

A cerimónia desta quarta-feira contou com a presença de Poupas Amarelo, Elmo, Egas e Becas e outras personagens da Rua Sésamo.

Além disso, Nova Iorque passará a celebrar o Dia da Rua Sésamo a 1 de maio.

“50 anos de programação espetacular, 50 anos a tornar a vida das pessoas melhor, 50 anos a ajudar as crianças a acreditarem nelas próprias”, frisou o mayor de Nova Iorque, Bill de Blasio.

