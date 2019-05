A seca meteorológica diminuiu durante o mês de abril, segundo o índice meteorológico de seca do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

A chuva que se fez sentir durante o mês passado ajudou a amenizar a situação de seca que o país atravessa, justificou o IPMA.

De acordo com o mesmo documento, as regiões a sul do rio Tejo ainda continuam a preocupar, uma vez que ainda se encontram em situação de seca.

No entanto, nem tudo são más notícias. O IPMA revelou também que durante o mês de abril os níveis de água presentes no solo aumentaram consideravelmente.