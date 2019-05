O Banco CTT concluiu esta quinta-feira a aquisição da totalidade do capital social da 321 Crédito, empresa de concessão de crédito de automóveis.

“A aquisição foi concretizada por um preço inicial de 100 milhões de euros, liquidado nesta data. O preço está ainda sujeito a um mecanismo de ajustamento de preço com vista a refletir a variação do capital regulatório até 31 de março de 2019, cujo valor se espera vir a ser coerente com o guidance já comunicado ao mercado e que será liquidado durante o segundo trimestre de 2019”.

Relacionados Banco CTT compra 321 Crédito por 100 milhões

O CEO do Banco CTT, Luís Pereira Coutinho, diz que “a concretização desta aquisição permitirá ao Banco CTT entrar numa nova fase, alargando a oferta de produtos e serviços aos seus clientes. A integração da 321 Crédito vai contribuir positivamente para que os objetivos definidos pelo Banco CTT sejam alcançados e constitui um importante passo na nossa estratégia de desenvolvimento”.

“É com muita satisfação que passamos a fazer parte do Banco CTT, uma entidade de grande credibilidade e com forte potencial de crescimento, o que muito nos orgulha. Iniciamos assim um novo capítulo na vida da 321 Crédito, que vem reforçar o otimismo com que encaramos as oportunidades de desenvolvimento da nossa atividade”, afirma Luís Monteiro d’Aguiar, CEO da 321 Crédito.