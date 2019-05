Depois de anunciado o grosso da lista dos filmes selecionados para a 72.ª edição do Festival de Cinema de Cannes, foram anunciadas nesta quinta-feira sete confirmações de última hora – duas delas de peso. Quentin Tarantino e Abdellatif Kechiche regressam ao certame com os seus últimos filmes, que serão exibidos em competição.

"Era Uma Vez em... Hollywood", o filme de Tarantino que, protagonizado por Leonardo DiCaprio, Margot Robbie e Brad Pitt, chega às salas portuguesas no próximo mês de agosto, chegou a estar em dúvida, mas acabou por ser concluído a tempo de integrar o certame que decorre entre 15 e 23 de maio em Cannes.

"Estávamos com receio de que o filme não estivesse pronto, mas Quentin Tarantino, que não saiu da sala de edição durante quatro meses, é um verdadeiro, leal e pontual filho de Cannes", congratulou-se o diretor do Festival de Cannes, Thierry Fremaux, na confirmação da presença no festival do realizador que há 25 anos venceu a Palma de Ouro com Pulp Fiction.

De regresso, seis anos depois de vencer a Palma de Ouro com “A Vida de Adele”, está também o franco-tunisino Abdellatif Kechiche, com "Mektoub, My Love: Intermezzo”, a segunda parte de “Metkoub, My Love: Canto Uno”, que teve já a sua estreia comercial em Portugal.

"Vi o filme na quinta-feira passada, quando ainda estava a ser montado, e definitivamente a meio da montagem”, comentou o diretor do festival, citado pela imprensa internacional. “Mas vai estar concluído e terá a duração de quatro horas.” O novo filme de Kechiche será exibido no final do festival.

"Lux AEterna", de Gaspar Noé (“Love”), a exibir nas "Sessões da Meia-Noite", "Chicuarotes", o segundo filme realizado pelo ator mexicano Gael García Bernal, "La cordillera de los sueños", do chileno Patricio Guzmán, e "Ice on fire", de Leila Conners, que estrearão em sessões especiais, compõem o conjunto das novidades anunciadas nesta quinta-feira.