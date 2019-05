O Ministério Público (MP) abriu um inquérito para que sejam investigadas as causas da morte de um bebé de 20 meses que teve alta do Hospital do Espírito Santo de Évora.

A criança deu entrada no serviço de urgência com sintomas de laringite, mas acabou por ter alta já que apresentava melhoras. No mesmo dia, o bebé entrou em paragem cardiorrespiratória e acabou por morrer.

O MP da Comarca de Évora revelou à Lusa que serão desenvolvidas "todas as diligências de investigação" para que sejama apuradas as circuntâncias em que ocorreu a morte.