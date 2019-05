Para o governador do Banco de Portugal (BdP) não era possível dotar o Novo Banco “com mais capital do que foi dotado” e deu uma explicação: “estávamos debaixo da legislação”. A garantia foi dada por Carlos Costa na Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa, no Parlamento, referindo-se à solução que foi encontrada para a instituição financeira em 2014.

O governador foi mais longe e Carlos Costa garantiu que as necessidades que têm vindo a ser registadas pelo Novo Banco resultam do o reconhecimento de imparidades, de prejuízos e do aumento das exigências regulatórias. “Não há aqui nada que permita dizer que o BdP não foi respeitador da lei que vigorava na época”, afirmou.

Em causa está a necessidade de uma nova injeção de capital através do Fundo de Resolução no valor de 1.149 milhões de euros, depois de o banco ter apresentado prejuízos de 1140 milhões de euros em 2018. Este foi o quinto ano consecutivo de perdas desde que foi criado, em 2014.

Ainda assim, Carlos Costa não tem dúvidas: “o Banco de Portugal mantém a plena convicção de que a resolução do Banco Espírito Santo, não só permitiu evitar gravíssimos prejuízos para o sistema financeiro, para a economia nacional e também para o erário público, como foi executada em termos adequados e em plena conformidade com a lei”, afirmou na declaração inicial que não teve oportunidade de ler, mas que acabou por ser publicada no site.

O governador lembrou que “os factos ocorridos no final de julho e no início de agosto de 2014 criaram uma situação em que o banco deixou de ter condições para exercer a atividade bancária” e, ao mesmo tempo, “não existiu qualquer alternativa de viabilização do Banco Espírito Santo”.

Decisão sobre ativos

Em relação aos ativos do BES, Carlos Costa garantiu que ou eram mantidos no banco ou eram transferidos para o Novo Banco. Mas, a “primeira hipótese implicava que a recuperação dos ativos se faria no quadro de um processo judicial de liquidação do banco, pela respetiva comissão liquidatária. Implicava também que o produto dessa recuperação poderia vir a ser obtido pelos acionistas do Banco Espírito Santo e pelos seus credores não transferidos para o Novo Banco”.

Já a segunda hipótese permitia que a recuperação dos ativos se fizesse pelo Novo Banco, no quadro da normal atividade bancária. “Permitia também que o produto dessa recuperação fosse obtido pelo Novo Banco, do qual o Fundo de Resolução era titular da totalidade do respetivo capital social, e não pela massa insolvente do BES”, salienta na mesma declaração.

Face a esse cenário, o responsável esclareceu que foi escolhida a segunda opção e em relação às acusações sobre a má avaliação desses mesmos ativos disse apenas: “os ativos transferidos para o Novo Banco foram objeto de uma avaliação independente, realizada para o efeito por determinação do Banco de Portugal, nos termos da lei”.