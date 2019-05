Uma colisão frontal entre duas viaturas em Mirandela fez, esta quinta-feira à tarde, quatro feridos, entre eles um bebé de cinco meses.

Segundo o Jornal de Notícias, numa das viaturas seguia um casal com o bebé, enquanto no outro automóvel estava uma mulher de 50 anos.

Ambas as mulheres estão em estado grave, tendo sido transportadas para o Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, em Vila Real.

A criança e o pai, de 33 anos, deram entrada no hospital da Unidade Local de Saúde do Nordeste, em Mirandela, com ferimentos ligeiros, escreve o mesmo jornal.

O alerta foi dado pouco depois das 15 horas e as circunstâncias do acidente estão ainda por apurar.