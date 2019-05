A CP voltou a permitir atrasos no serviço regular para dar passagem ao comboio que levava os apoiantes do PS à festa socialista, que se realizou no sábado em Aveiro.

De acordo com o Observador, na manhã de sábado partiu de Santa Apolónia um comboio que tinha como destino final Aveiro. Transportava militantes do PS para uma ação de pré-campanha para as eleições europeias. As paragens feitas faziam parte cdo circuito do evento.

Este comboio fretado ao PS acabou por gerar alguma confusão nos horários dos outros serviços: o mesmo site revela que, face aos atrasos provocados por esta iniciativa, a CP teve de recorrer a Alfas Pendulares para serviços de Intercidade.

“O Intercidades das 6h30 de sábado, dia 27 de abril, o IC521, foi feito com um Alfa Pendular que devia estar no Porto para fazer a ligação de Alfa Pendular das 09h40, o AP120, do Porto para Lisboa”, revelou fonte da CP ao Observador, que revela que nenhum comboio foi suprimido, mas os atrasos foram muitos.