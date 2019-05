Um homem de 34 anos foi detido pela prática de um crime de violação na forma tentada.

De acordo com uma nota publicada no site da Procuradoria-Geral Distrital de Lsboa, os factos remontam a dia 19 de abril. O arguido "esteve internado num hospital psiquiátrico tendo travado conhecimento com a ofendida, funcionária naquele hospital”.

O suspeito terá abordado a vítima, tendo proferido “diversas expressões de caráter sexual”, revela a procuradoria. De seguida, "aproximou-se desta, pela retaguarda e desferiu-lhe um empurrão nas costas, levando-a a cair e a embater com a cabeça no solo, ficando esta prostrada no chão”, tendo tentado violá-la.

“A atuação do arguido provocou na ofendida várias lesões”, adianta a procuradoria.

Esta não é a primeira vez que o suspeito tenta algo deste género. De acordo com a mesma nota, o suspeito já “foi condenado por crimes da mesma natureza e cumpriu medidas de segurança à ordem de vários inquéritos, tendo sido declarado inimputável perigoso”.

O suspeito já foi presente a juiz, tendo ficado em prisão preventiva “a cumprir em ala psiquiátrica, por se verificarem os um perigos de perturbação da ordem e da tranquilidade públicas e de continuação da atividade criminosa”.