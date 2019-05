O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) instaurou um novo processo disciplinar ao Benfica. Em causa estão as críticas apontadas ao castigo aplicado a Luís Filipe Vieira por críticas à arbitragem.

Através de um comunicado, publicado no site oficial da FPF, o Conselho de Disciplina informou que o castigo foi uma “decisão do Presidente do Conselho de Disciplina", José Manuel Meirim, e tem por base "declarações na comunicação social sobre o agir do Conselho de Disciplina".

Recorde-se que depois de o Conselho de Disciplina anunciar uma suspensão de 90 dias a Luís Filipe Vieira, vários dirigentes do clube criticaram a decisão. O próprio clube encarnado acusou o organismo de parcialidade, dualidade de critérios e impreparação jurídica dos seus responsáveis.