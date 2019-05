Os hinos sempre fizeram parte da banda sonora dos funerais ditos tradicionais, no entanto os cânticos religiosos já deixaram de ser uma tendência. Não fazem sequer parte do top 10 das músicas mais requisitadas para as cerimónias fúnebres.

Pelo contrário, os familiares enlutados e as próprias pessoas que morreram, que muitas vezes deixam escritas as suas instruções para a cerimónia, preferem temas clássicos – mas não tradicionais - como Frank Sinatra ou Andrea Bocelli.

Mas mais recentemente, as escolhas apontam gostos mais pop como Supermarket Flowers de Ed Sheeran ou Raise Me up de Westlife, que entraram diretamente para a lista dos mais pedidos, respetivamente número 6 e número 8 da tabela da maior agência funerária do Reino Unido.

Dados da Co-op Funeralcare, que organiza mais de 100 mil funerais por ano, revelam uma mudança nas escolhas musicais, as pessoas parecem querer cerimónias mais personalizadas que espelhem melhor a personalidade de quem morreu.

Esta tendência, que começou em 2002, tem vindo a verificar-se cada vez mais e, pela primeira vez, não há sequer um hino tradicional na lista das dez músicas mais tocadas.