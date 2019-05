A Impresa registou um prejuízo de 1,2 milhões de euros nos primeiros três meses do ano, quase duplicando as perdas registadas no mesmo período de 2018.

“Esta evolução resulta de um aumento em 100,7% nas depreciações, para 1,8 milhões devido ao projeto de expansão do Edifício Impresa e ao investimento em tecnologia nos novos estúdios”, revelou a empresa.

A dívida remunerada líquida diminuiu 8,7 milhões, em termos homólogos, situando-se em 176,9 milhões (considerando os passivos de locação registados decorrente da aplicação do IFRS 16 no 1º trimestre de 2019).

As receitas totais do grupo Impresa atingiram 40,8 milhões um crescimento de 4,8%, versus o volume de negócios do 1º trimestre de 2018, tendo para este valor contribuído um aumento nas receitas de publicidade (+4,8%).

