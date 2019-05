Foram matriculados 24.663 veículos em abril, menos 0,7% do que em igual mês do ano anterior. Em termos acumulados, de janeiro a abril foram colocados em circulação 94.286 novos veículos, o que representou uma diminuição homóloga de 3,7%, revelaram os dados da ACAP.

No mês de abril de 2019 foram matriculados em Portugal 21.121 automóveis ligeiros de passageiros novos, ou seja, menos 1,6% do que no mês homólogo do ano anterior. Nos quatro meses de 2019 as matrículas de veículos ligeiros de passageiros totalizaram 80.566 unidades, o que se traduziu numa variação negativa de 4,8% relativamente a período homólogo de 2018.

O mercado de ligeiros de mercadorias registou em abril de 2019, contrariamente às outras categorias e tipos de veículos, uma evolução favorável, tendo crescido 6,9% face ao mês homólogo do ano anterior, situando-se em 3.154 unidades matriculadas.

Em termos acumulados, desde o início de janeiro, o mercado atingiu 11.880 unidades, o que representou um acréscimo de 2,4% face ao período homólogo do ano anterior.

Quanto ao mercado de veículos pesados, o qual engloba os tipos de passageiros e de mercadorias, em Abril de 2019 verificou-se uma queda de 5,8% em relação ao mês homólogo do ano anterior, tendo sido comercializados 388 veículos desta categoria. Nos quatro meses de 2019 as matrículas totalizaram 1.840 unidades, o que representou um acréscimo do mercado de 10,1% relativamente ao período homólogo de 2018.

Por marcas, a Renault continua a liderar o mercado, seguida pelo Peugeot e pela Citroën.