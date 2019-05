Iker Casillas está a “evoluir favoravelmente dentro do previsto e sem qualquer tipo de complicação”, depois de sofrer, esta quarta-feira, um enfarte agudo do miocárdio.

De acordo com uma nota oficial do FC Porto, esta quinta-feira, o guarda-redes continua internado no Hospital CUF do Porto, a recuperar.

Recorde-se que o futebolista, de 37 anos, sentiu-se mal durante um treino da equipa azul e branca.

Desta forma, e face às ausências na baliza, Sérgio Conceição chamou Mouhamed Mbaye, da equipa B do FC Porto, para se juntar a Vaná e Diogo Costa.