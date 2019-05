É já a partir da próxima semana que as obras na urgência do Hospital de São José, em Lisboa, vão arrancar. Os trabalhos vão manter-se até ao final do ano.

Em comunicado, o Centro Hospitalar e Universitário de Lisboa Central esclarece que as obras vão ser feitas devido "à necessidade inadiável de aumentar e modernizar as instalações" da urgência, o que permitirá "requalificar as instalações, fazendo com que a área dedicada a estes cuidados aumente, no total, cerca de 30%".

O hospital "fará tudo para minimizar eventuais inconvenientes causados pelas obras e para assegurar que esta intervenção seja tão breve quanto possível", refere o documento.

A obra custará 1,2 milhões de euros.