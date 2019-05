Um grupo de 28 associações de doentes uniram-se para tentar mudar a forma como se acede a informação sobre doenças crónicas no país. O objetivo é criar um novo portal que possa substituir as pesquisas aleatórias nos motores de busca, que podem resultar em consultas a páginas pouco credíveis e deixar as famílias ainda mais confusas. O projeto Hoope foi apresentado esta semana em Lisboa e vai funcionar como um portal de acesso às diferentes associações do país.

Rosário Zinke, presidente da Alzheimer Portugal e membro da comissão executiva do projeto, que nasceu de um concurso de ideias financiado pela Novartis, explica ao i que, além da vertente de informação, na qual esperam ter a colaboração dos profissionais de saúde, esta é também uma iniciativa de coesão das associações de doentes no país.

Começaram com 28, mas o objetivo é agregar todas associações de doentes do país, incentivando todos os parceiros a reforçarem a informação disponível nos seus sites. O objetivo é o portal Hoope.pt ser uma porta de entrada – tal como hoje se recorre ao já chamado “Dr. Google” à procura de respostas – e no site é possível pesquisar pelo nome da doença, localização da associação e serviços, sendo-se depois encaminhado para as associações ou entidades mais adequadas em cada caso.

“As famílias contactam-nos muitas vezes completamente perdidas”, descreve Rosário Zinke, que explica que, no campo das demências, as alterações nas rotinas familiares e os diagnósticos tardios e as alterações de comportamento e até de personalidade acabam por contribuir para a sensação de desnorte. Além da ponte para informação sobre as situações clínicas, a responsável sublinha que reforçar o contacto com as associações de doentes pode ajudar as famílias a ter acesso a grupos de apoio, seja de diálogo com outras famílias na mesma situação ou de apoio no luto, de que muitas vezes não têm conhecimento. Aqui, uma das preocupações do projeto é reforçar o encaminhamento por parte dos médicos que acompanham os casos.

“O tempo do paternalismo na medicina já lá vai”

Na apresentação do projeto, que juntou representantes de várias associações na Gulbenkian, Luís Miranda, presidente da Sociedade Portuguesa de Reumatologia, falou do esforço de coesão que está também a ser feito entre as sociedades científicas com a recém-lançada Federação Portuguesa das Sociedades Científicas Médicas, como forma de pressão até por políticas de saúde que coloquem o doente no centro do sistema e promovam cuidados de qualidade. Jorge Espírito Santo, oncologista do Centro Hospitalar Barreiro Montijo, defendeu a necessidade de reforçar o acesso a informação de fontes credíveis também para decisões mais informadas, considerando a plataforma uma ideia positiva. “O tempo do paternalismo na medicina já lá vai. Muitas vezes sentimos que com mais informação, o diálogo e a tomada de decisão poderiam ser mais facilitados”.

Rosário Zinke acredita que poderão também ser exemplo de como se pode contribuir para uma resposta mais efetiva à população e para o objetivo do pôr o doente no centro do sistema de saúde. E dá o exemplo do que considera ser um impasse em torno dos apoios aos cuidadores, que tardam em sair do papel. “À semelhança do que está a acontecer com a lei de bases da saúde, em que cada partido tem a sua proposta, o que entendemos é que há que encontrar pontos em comum e construir soluções, e é para isso que também queremos contribuir com o reforço da coesão das associações”.