O nosso corpo está constantemente a trabalhar para expulsar as toxinas e as matérias indesejadas dos seus vários sistemas, já que, com o passar do tempo, o corpo fica debilitado por escolhas alimentares pouco saudáveis, com o consumo excessivo do álcool, da cafeína, de drogas, do stresse, além das toxinas ambientais que fazem parte da vida moderna. Por isso, não importa quão saudável seja a sua dieta alimentar ou estilo de vida, há fatores externos que interferem na saúde. Uma desintoxicação torna-se uma oportunidade de dar um tempo ao seu corpo e permite-lhe que os seus próprios processos de autolimpeza e autocura entrem em ação.

Aqui ficam alguns dos benefícios de eleição de um detox.

1. Remove toxinas do corpo

2. Melhora a função do sistema imunológico

3. Melhora a qualidade de vida

4. Aumenta a energia

5. Clareza mental e emocional

6. Perda de peso

Faça um reset, o seu organismo agradece.

SMOOTHIE VERDE SLIM

Ingredientes

2 maçãs ou peras (eu prefiro as Granny Smith)

1 colher de sopa de sumo de limão espremido no momento

1 abacate pequeno cortado em cubos

2 copos cheios de folhas de espinafre

1 pedaço de gengibre descascado e picado

1 copo de chá verde

750 ml de água filtrada ou mineral

Uma pitada de sal dos Himalaias

Método

Coloque todos os ingredientes no liquidificador e junte o líquido à medida da consistência que pretende para o seu smoothie.

Poderá substituir duas refeições do dia por este smoothie ou então ir bebendo durante o dia. Beba muita água e chás.