Os ataques cometidos no domingo de Páscoa, dia 21 de abril, no Sri Lanka mataram 257 pessoas, de acordo com um novo balanço divulgado esta quinta-feira.

As autoridades anunciaram ainda que o número de vítimas mortais poderá voltar a aumentar.

"O saldo está agora em 257 mortos", disse à agência de notícias francesa AFP o diretor-geral de serviços de saúde, Anil Jasinghe.