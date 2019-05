O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, terminou ontem uma visita de Estado de seis dias à China com o sentimento de missão cumprida, assegurando aos jornalistas que o “momento das relações [entre os dois países ] é excelente”. O Presidente assegurou mesmo: “Saio muito feliz”.

O chefe de Estado cumpriu o último dia de visita oficial em Macau, que já esteve sob a alçada da administração portuguesa.

O momento da visita teve como ponto alto a assinatura de um acordo que permitirá uma representação do Instituto Português do Oriente (IPOR) em Pequim para o ensino

do português na China continental, segundo detalhou a Lusa.

Para o Presidente, o acordo assinado “vai permitir uma antena do Instituto Português do Oriente em Pequim para o ensino do português na China continental. Toda. E não especificamente apenas na Região Administrativa Especial de Macau”.

Marcelo Rebelo de Sousa lembrou ainda que existem 45 escolas primárias a ensinar a língua portuguesa em Macau, além de 48 universidades que irão ensinar português até ao final deste ano.