Pelo menos uma pessoa morreu na sequência de uma colisão entre um veículo pesado e um carro, esta quinta-feira de manhã, num troço do IC1.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações e Socorro (CDOS) de Setúbal, o acidente ocorreu às 7h25 junto à estação de serviço da Galp de Alcácer do Sal.

Fonte da GNR, citada pelo Jornal de Notícias, não adiantou mais informações sobre a vítima mortal, sublinhando apenas que às 9 horas o IC1 estava "parcialmente cortado" ao trânsito na zona do acidente.

No local estiveram dez operacionais, apoiados por cinco veículos, entre Bombeiros de Alcácer do Sal, GNR e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital do Litoral Alentejano.