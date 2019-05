Crónica sobre 45 anos de Abril, a liberdade e as nostalgias das derrotas do PREC

Todas as alegadas conquistas do 25 de Abril só se consolidaram com o contragolpe do 25 de Novembro, que saiu à rua contra aquela insurreição das extremas-esquerdas de que o PCP e o BE são os orgulhosos viúvo e órfãos ideológicos, golpe que o PS, neste projecto de poder, passou a venerar por grave omissão.

Se alguém pudesse ainda duvidar que o 25 de Abril, sem o 25 de Novembro, seria sempre um episódio deplorável e perigoso, o Bloco de Esquerda e os seus novos aliados do PS, com a sempre nostálgica ajuda do PCP, têm sempre o condão de nos recordar, sem nenhum espanto mas com o costumado estrondo, que tal assim é, e que cada vez mais não se celebra neste dia nem a liberdade, nem a democracia, nem o pluralismo, mas a nostalgia do fim do PREC.

Nesse lado da barricada, aquela onde está hoje instalado o coração do atual poder, por estes dias: no caso do PS renega-se a memória histórica do seu maior, Mário Soares, e enquanto se arrimam os jovens turcos, Pedro Nuno Santos, João Galamba e outros, como os faróis da novel doutrina do PS, passou a desdenhar-se a importância nunca antes contestada do 25 de Novembro; já o BE e o PCP, que ainda não conseguiram fazer o luto da derrota da revolução bolchevique que os comandos travaram e que nos salvaram da provável futura Albânia do Ocidente, é caso para dizer que aproveitam a ocasião para nos lembrar sempre, por estes dias festivos, daquilo que nos salvámos (e de que nos salvaram)...

Não é, nem nunca seria, bom augúrio que a Assembleia da República, que durante 60 anos celebrou pontualmente o 28 de Maio, vá já nos 45 a celebrar o 25 de Abril com igual afinco propagandístico, mas que nesta última legislatura tenha deixado de celebrar e invocar, propositadamente, o 25 de Novembro e o muito que ele representou.

Importa, pois, trazer à colação o exemplo acabado do estafado e algo infantil espectáculo do BE na Avenida e a sua marcha de celebração da liberdade para ilustrar cabalmente este sentimento.

Numa democracia madura e com verdadeira cultura democrática não é de todo impossível que um bando de fanáticos com conhecidas simpatias antidemocráticas e veneração de ideologias marxistas e trotskistas grite slogans com frases contendo discurso de ódio baseado na óbvia clivagem ideológica que os opõe aos visados, e vocifere em jeito de modinha popular contra chefes de Estado eleitos democraticamente e nas urnas por um outro país soberano (as eleições livres que não elegem os predestinados causam-lhes estes ódios).

Para o bem e para o mal, na democracia que tanto desprezam, e contra a qual sempre se insurgem, a liberdade de expressão e a sátira política são livres, tal como o disparate ou o espetáculo, mesmo que em tom galhofeiro e, dizem, esganiçado, de gente adulta a fazer rimas pueris que envolvem Santo António, Salazar e Bolsonaro e desejos de morte, com toda a vergonha alheia que possam gerar, são, repete-se, livres.

Tal, porém, já não significa que seja edificante, adulto e responsável ou decoroso, mas não se pode ter tudo!

É uma questão de bom gosto e de bom senso, e alguns conseguem falhar um e outro.

É, mal comparado, como escolher Robles para porta-voz contra a especulação imobiliária ou ouvir alguém do clã Mortágua a gritar que quer mandar alguém ir ter com Salazar, sem ter outro arrepio na espinha. É a vertigem do paradoxo.

Deputadas e candidatas ao Parlamento Europeu, ao que parece, entendem que este é o exercício correcto das liberdades que dizem ter ido celebrar. Isto, só por si, também não é grave; parte do mesmo erro de percepção com que abordam muitas outras matérias e questões. Grave é que, 45 anos depois, ninguém se admire que o caminho nos trouxe só até aqui, ao estágio mais rudimentar da liberdade e ao seu exercício vulgar e, a espaços, de alguma desumanidade confrangedora, mesmo que escondida num espírito galhofeiro…

O que tem de real este exercício é a clareza do desprezo pelas liberdades alheias dos milhares de votantes que elegeram o homem, e a facilidade com que se invocam discursos de ódio ideológico que se proíbem aos outros.

Malgré tout, é a democracia a funcionar, mesmo para quem não a ama, e aqui há que notar que, muito curiosamente, quando esta liberdade de expressão é contundente e veementemente exercida contra si, ou contra as suas dilectas causas e apaniguados, esta celebração boçal da liberdade que só o 25 de Novembro garantiu dá lugar às costumadas maquinais queixas (amplificadas pelo tom grave de uma qualquer tirada de Catarina Martins para as televisões) feitas num qualquer dos muitos guichés que pretendem garantir que o exercício da liberdade dos outros está devidamente policiado (como era antigamente).

Perante este quadro de horror, imaginem como seria se depois do 25 de Abril, chegados a 25 de Novembro, os comandos não tivessem derrotado estes bastiões da liberdade plural chamados BE e o PCP que o PS pôs a governar-nos, e se cala perante isto…

