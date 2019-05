Uma bebé de apenas um ano e oito meses de idade, morreu esta segunda-feira depois de ter tido alta médica do Hospital de Évora.

Beatriz Batalha Martins tinha dado entrada no Centro de Saúde de Portel, onde vivia, com insuficiência respiratória, no passado domingo.



No entanto, dada a gravidade do seu estado de saúde, acabou por ser transferida para Évora, onde passou a noite. Já na segunda-feira acabou por ter alta hospitalar e, pouco tempo depois de chegar a casa do hospital, entrou em paragem cardiorrespiratória.

Os bombeiros foram chamados ao local pelas 11h00, onde realizaram manobras de reanimação que foram sucedidas. Depois disso, transportaram a menina novamente para o hospital, onde acabou por não resistir e morrer.

A autópsia realizada ao corpo vai ser feita esta quinta-feira.