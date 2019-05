Na madrugada de quarta-feira, uma jovem de 25 anos, Sofia Alves Pereira, que seguia num Porsche Cayenne E-Hybrid com mais quatro pessoas, morreu depois de o carro, sem razões aparentes, ter embatido com violência contra um poste de eletricidade, tendo-o derrubado e, de seguida, ter-se incendiado.

Na sequência deste acidente, um outro jovem da mesma idade também acabou por morrer carbonizado. Os jovens, segundo escreve o Correio da Manhã, estariam a voltar de um jantar de aniversário.

Do acidente, além das vítimas mortais, resultaram outros quatros feridos, dois em estado grave, sendo que um dos feridos se trata de um agente da PSP que passava no local e, ao retirar uma das vítimas da viatura, ficou com queimaduras nos braços e teve de ser hospitalizado.

O alerta aos bombeiros foi dado pelas 05h41.

As causas do acidente ainda estão por apurar, mas no local esteve a PSP que está a investigar a situação.