Esta quinta-feira o calor vai fazer-se sentir em todo o país. De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), apesar de haver a possibilidade de ocorrência de aguaceiros e trovoada no interior, os termómetros podem mesmo chegar aos 31 graus Celsius esta quinta-feira, como é o caso de Santarém, Setúbal, Évora e Beja.

Já na capital, segundo indica o IPMA, o sol também se vai manter quente e os termómetros deverão oscilar entre os 13 e os 29 graus. No Porto, as temperaturas devem registar valores entre os 13 e os 24 graus.

O distrito mais frio vai ser a Guarda, com as temperaturas chegarem apenas aos 21 graus.