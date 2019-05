Contra a greve, a favor das compras fora de horas

Na véspera da Páscoa, enquanto esperava na fila para pagar as compras, ouvi uma senhora que estava à minha frente solidarizar-se com a empregada da caixa: “Então amanhã tem de vir trabalhar? Que chatice, não devia ser permitido”. A funcionária, para meu espanto, respondeu de uma forma mordaz. “Já reparou que hoje o supermercado está quase vazio? Se os clientes não viessem amanhã, no dia de Páscoa, e tivessem feito as suas compras hoje, o patrão no próximo ano fecharia a loja, pois não iria querer pagar a dobrar aos trabalhadores e não ter clientes”. Tão simples quanto isto.

A greve de ontem dos trabalhadores dos supermercados e grandes superfícies não faz qualquer sentido, se excetuarmos a reivindicação de melhores salários. É completamente injusto defender o fecho do comércio aos fins de semana e aos feriados, sem alargar essa medida a todas as outras profissões. Imaginemos que estamos na praia e não há um único sítio aberto para se beber uma água ou comer alguma coisa. Como se faria? E os transportes? E a comunicação social? E os polícias? E, já agora, os hospitais? Defendo precisamente o contrário daquilo que advogam os sindicatos. O comércio deve estar aberto 24 horas por dia, 365 dias por ano, à semelhança do que já fazem algumas farmácias, nas empresas que sejam rentáveis com essa medida. O que se deve defender, parece-me óbvio, é a melhoria dos salários e uma melhor distribuição da riqueza. Empresas que são altamente rentáveis, retirando os lucros e o dinheiro para investimento, devem premiar os melhores trabalhadores. Percebo o papel dos sindicatos, mas todos sabemos que há pessoas que são muito menos profissionais do que outras. Nesses casos, deveremos premiar todas por igual? Não me parece.

Além dos salários, os sindicatos também deviam defender uma gestão mais justa dos dias de folga, permitindo uma rotação aos fins de semana e feriados entre todos os funcionários das grandes superfícies, e o respetivo gozo das folgas em dias seguidos. E, claro, mais incentivos à natalidade. No resto, deixem o mercado funcionar.