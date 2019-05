A campanha eleitoral para as europeias de 26 de maio começará oficialmente a 13 de maio, e esta quarta-feira os seis cabeças-de-lista das forças políticas com assento no Parlamento Europeu esgrimiram argumentos na SIC. Durante cerca de hora e meia, Pedro Marques (PS), Paulo Rangel (PSD), João Ferreira (CDU), Nuno Melo (CDS), Marisa Matias (BE) e Marinho e Pinto (PDR) debateram os temas de atualidade nacional, a Venezuela, os fundos estruturais europeus, mas também a extrema-direita na Europa.

O debate começou com uma intervenção inicial de 1 minuto para cada um dos candidatos e as leituras nacionais das eleições europeias não se fizeram esperar. Paulo Rangel, do PSD, chegou a dizer que as eleições de 26 de maio são “as mais importantes” e criticou o primeiro-ministro por tentar nacionalizar a campanha. “As eleições têm uma dimensão europeia e isso é o que o PS se recusa a ver”, declarou o eurodeputado.

Mais à frente, Rangel admitiu estar confiante na vitória do PSD, mas sem se comprometer com valores: “Estamos muito confiantes quanto à vitória do PSD porque tem a melhor lista, os melhores candidatos e ao mesmo tempo as melhores propostas.”

Do lado socialista, Pedro Marques socorreu-se do discurso do primeiro-ministro para insistir que "os portugueses reconhecem a alternativa do PS". Já Nuno Melo, cabeça-de-lista do CDS, atacou a estratégia de António Costa, ao pedir uma moção de confiança ao Governo nas eleições europeias, chegou a dizer que o PS "escondeu o candidato", e usou um tweet de Pedro Marques para atacar o passado do PS.

Para o efeito, Nuno Melo levou cartões bem legíveis para as câmaras com uma frase a defender o legado de Mário Soares e o papel do PS na Europa, atribuída ao cabeça-de-lista do PS." Sabe Pedro Marques sobre legados não sei se isto lhe diz qualquer coisa. Também estava nesta fotografia", atirou Melo, mostrando uma foto de José Sócrates, ex-primeiro-ministro, com António Costa (então seu ministro). De realçar que Sócrates já não é filiado no PS. Ainda assim, Nuno Melo quis mostrar o passado "trágico" dos governos de José Sócrates para a dívida do País. Tanto Pedro Marques como António Costa fizeram parte de um dos seus executivos.

