Sérgio Conceição também já deixou uma mensagem de força a Iker Casillas nas redes sociais.

"Um campeão desde sempre. Desejo as rápidas melhoras nesse coração de vencedor", escreveu o técnico do FC Porto

Iker Casillas foi hoje internado de urgência após ter sofrido um enfarte agudo do miocárdio. O guarda-redes espanhol foi transportado para o Hospital CUF Porto depois de se ter sentido mal durante o treino matinal do FC Porto, no Olival.