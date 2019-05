Dezanove padres e académicos católicos persuadiram, através de uma carta publicada no site LifeSiteNews, os bispos a denunciarem o Papa Francisco como sendo um herege.

Um dos padres revelou que este é o último recurso tomado por eles “para dar resposta aos danos causados pelas palavras e ações do Papa”, que nos últimos anos “deram origem a uma das piores crises da história da Igreja Católica”.

Os conservadores acusam Francisco de suavizar a posição da Igreja em vários assuntos, entre os quais o aborto. A carta diz ainda que o Papa tem recebido muito bem os homossexuais e que tem sido benevolente com os protestantes e muçulmanos.

"Por isso pedimos aos bispos que abordem com urgência a situação da adesão pública do Papa Francisco à heresia", apela a carta, pedindo-lhe ainda que façam com que o Papa Francisco renuncie publicamente "às heresias que professou".