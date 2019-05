O Real Madrid, ex-clube do guarda-redes do FC Porto, também enviou mensagem a desejar rápida recuperação. O guarda-redes esteve no clube entre 1999 e 2015, ano em que se transferiu para o FC Porto.

"O Real Madrid quer transmitir todo o seu apoio ao seu amado capitão Iker Casillas.

Iker Casillas ensinou-nos ao longo de sua carreira profissional a superar os desafios mais incríveis para aumentar a glória do nosso clube. Ele ensinou-nos que a rendição não se encaixa em nossa filosofia de vida e mostrou-nos incontáveis vezes que ser mais forte quanto mais difícil for o desafio, é o caminho para a vitória.

O Real Madrid C. F.e o madridismo querem ver o seu eterno capitão recuperado o mais depressa possível e enviam-lhe todo o ânimo do mundo".