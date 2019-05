João Domingues está nos quartos de final do Estoril Open. Um resultado histórico para o nortenho que atinge esta fase de um torneio ATP pela primeira vez na carreira.

O português, 214.º do do ranking ATP, beneficiou da desistência do australiano James Millman, 50.º da hierarquia, para garantir presença na próxima ronda.

O nortenho venceu o primeiro set, por 6-3, e liderava o segundo, por 2-1, quando o adversário abandonou devido a uma aparente lesão no pé esquerdo.

Nos quartos, o português medirá forças com o vencedor do encontro entre o grego Stefano Tsitsipas, número 10 mundial, e o argentino Guido Andreozzi, 97.º do mundo.