Já é conhecido o vencedor da primeira edição da Liga Revelação: o Aves.

O Sporting ficou em 2.º lugar, com menos um ponto, enquanto o Rio Ave fechou o pódio na competição que entrou este ano no calendário do futebol português.

«Os objetivos que traçámos foram amplamente atingidos. A Liga Revelação é um espaço de competição para jovens que acabaram a formação, onde evoluíram muitos jogadores portugueses de qualidade e que permitiu, em muitos casos, jogarem nas equipas principais», disse Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, sublinhando a «competitividade até ao último minuto» na luta pelo título.

Classificação:

1. Aves - 43 pontos (10 jogos)

2. Sporting - 42 pontos (10 jogos)

3. Rio Ave - 41 pontos (10 jogos)

4. Estoril - 41 pontos (10 jogos)

5. Benfica - 32 pontos (10 jogos)

6. SC Braga - 28 pontos (10 jogos)