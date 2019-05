À terceira foi de vez: o troféu da UEFA Youth League viajou para Portugal depois de o FC Porto bater (3-1) o Chelsea, em Nyon. O dragão tornou-se assim o primeiro clube português a sagrar-se campeão de sub-19, depois de o Benfica alcançar por duas vezes a final da prova – perdeu para o Barcelona em 2013/14 e, mais recentemente, para o Salzburgo, em 2016/17. Em Nyon, Fábio Vieira, Diogo Queirós e Afonso Sousa foram os protagonistas da tarde, ao apontarem os golos do plantel azul-e-branco. Após a conquista inédita, o treinador Mário Silva destacou o trabalho da formação. “É a resposta para quem duvida da formação do FC Porto. É a prova de que está viva, bem viva”, disse o técnico, que está a fazer a sua primeira época à frente dos sub-19. “Esta geração e outras que temos no clube são de grande potencial. Espero brevemente vê-los a brilhar na equipa principal”, sublinhou.

Aproveitando o desejo do treinador do FC Porto, fomos tentar perceber onde podem ser encontrados os miúdos que um dia já brilharam no palco desta Liga Jovem da UEFA.

De Renato Sanches a João Félix É naturalmente a ambição de todos os jogadores que protagonizaram a decisão desta sexta edição da UEFA Youth League: chegar à equipa principal do seu clube ou transferir-se para um dos principais clubes europeus.

Mas, afinal, quais foram aqueles que conseguiram dar o salto para a montra principal?

Se recuarmos até à edição inaugural da prova (2013/14) temos vários nomes conhecidos no plantel sub-19 dos encarnados da altura que, como já foi mencionado, saíram como finalistas vencidos.

Orientada à época por João Tralhão, hoje conhecido pelo trabalho desenvolvido na formação do clube da Luz, a equipa encarnada contava com nomes como Renato Sanches ou Gonçalo Guedes. Os internacionais portugueses chegaram à equipa principal da águia e, posteriormente, o médio protagonizou uma das maiores transferências do clube com a saída para o Bayern Munique. O avançado, por sua vez, também deu que falar, com a sua mudança para o Valencia.

Ainda que noutra escala, uma referência para Pedro Rebocho, hoje lateral do Guingamp, que milita na primeira divisão francesa.

Já o Barcelona, vencedor da prova em 2014, está longe de contar com nomes pelo menos tão sonantes nos dias de hoje – destaque para Adama Traoré, hoje no Wolverhampton de Nuno Espírito Santo, e Munir El Haddadi (Sevilha). No plantel blaugrana destaque, ainda assim, para os vários jogadores que marcam presença no primeiro escalão de futebol em vários clubes da Europa (entre as ligas espanhola, italiana e francesa). Exemplo disso são os casos de Sergi Palencia (Bordéus), Tonny Sanabria (Génova) ou Rodrigo Tarín (Leganés).

Nos dois anos seguintes foi o Chelsea a vencer por duas vezes a prova e de forma consecutiva (2015 e 2016). Sem nomes de referência enquanto principais figuras do emblema londrino (ou outro) há, ainda assim, os exemplos de Andreas Christensen e Loftus-Cheek, que alinham atualmente pelos blues.

É desde logo notável a diferença de percursos entre a formação inglesa (e mesmo a espanhola) com a portuguesa, mais concretamente com a formação do Seixal. Prova disso mesmo é a edição de 2017 da competição da UEFA, ano em que o Benfica foi novamente segundo classificado, mais uma vez pela mão de Tralhão.

Do ataque à defesa De pérolas do Seixal a joias da coroa encarnada, nesta equipa de sub-19 moraram vários jogadores que são hoje cobiçados pelos principais colossos europeus.

São eles: o avançado João Félix, o novo menino de ouro da Luz, os médios Florentino Luís e Gedson Fernandes e ainda o defesa Rúben Dias.

Nota também para os avançados João Filipe, mais conhecido por Jota, e José Gomes – ambos já fizeram a sua estreia pela equipa principal dos encarnados.

É exatamente este o caminho que a turma portista capitaneada por Diogo Queirós espera fazer num futuro próximo. Pinto da Costa, presidente do FC Porto, já deu luz verde para uma gradual integração na equipa principal do plantel que fez história. “Vão ter um futuro brilhante e tenho uma certeza, depois da conversa que tive com o treinador Sérgio Conceição: a breve prazo, alguns de vocês, e depois outros mais, vão fazer parte dos quadros do FC Porto. (...) Ficarei feliz no dia em que vos vir entrar com a camisola do FC Porto no Dragão”, disse o líder dos azuis-e-brancos na receção à comitiva, na Câmara Municipal do Porto.

Casos:

Gonçalo Guedes (Avançado):

Esteve na equipa principal do Benfica durante dois anos (de 2015 a 2017). Transferiu-se para o Valencia a troco de 40 milhões de euros.

Renato Sanches (Médio)

Tornou-se peça-chave no plantel principal da águia e, pouco depois, o Bayern pagou 35 milhões de euros pelo médio, que tinha 18 anos à época da transferência.

João Félix (Avançado)

Estreou-se esta época na equipa principal dos encarnados e já é cobiçado pelos principais clubes europeus. A sua cláusula de rescisão está nos 120 milhões de euros.

Florentino Luís (Médio)

Fez em fevereiro passado a sua estreia com a camisola do Benfica e o Man. City já fez saber do seu interesse no médio. Benfica não o deixa sair por menos de 50 milhões de euros.

Rúben Dias (Defesa)

Titular indiscutível na defesa encarnada, Rúben Dias representou o Benfica na final da UEFA Youth League 2017.