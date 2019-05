The Beach Bum

Para a abertura do 16.º IndieLisboa, uma combinação que não podia ser mais explosiva: Matthew McConaughey, Snoop Dogg e Zac Efron no novo filme de Harmony Korine (Mister Lonely e Spring Breakers, IndieLisboa 2008 e 2013). Inspirado pelo consumo contínuo de canábis e rum, Moondog é um esdrúxulo e milionário escritor alucinado. Algures entre o The Dude do The Big Lebowski e a figura de Charles Bukowski, vagueia pelas praias quentes da Califórnia com a sua cabeleira loura, as camisas havaianas e uma máquina de escrever, vivendo ao máximo para depois destilar essa experiência num soneto. A literatura nunca deu tanto gozo.

Anna Karina souviens-toi

Um retrato de Anna Karina, que estará em Lisboa como heroína independente desta edição, que programa uma retrospetiva aos seus filmes, por Dennis Berry, seu cúmplice de longa data (casados desde 1982), também ator de Éric Rohmer (La Collectionneuse) ou André Téchiné (Paulina s’en va), e seu realizador em Chloé. Numa sala de cinema de cadeiras vermelhas, Anna Karina comenta o seu percurso no cinema e na música, os encontros decisivos com Jean-Luc Godard e Serge Gainsbourg, mas também as colaborações com realizadores como Jacques Rivette, Luchino Visconti, George Cukor, Volker Schlöndorff, Rainer Werner Fassbinder ou Raoul Ruiz (todos incluídos na retrospetiva que agora dedicamos à atriz).

A Rosa Azul de Novalis

Depois de vencer o Grande Prémio do Indie no ano passado, com Lembro Mais dos Corvos, Gustavo Vinagre regressa a Lisboa com o seu novo filme, desta vez em correalização com Rodrigo Carneiro, que tem aqui a sua estreia na realização depois de uma carreira como montador. Como o filme anterior A Rosa Azul de Novalis envereda pelo território do documentário biográfico encenado. Desta vez em torno de Marcelo Diorio, “anfitrião do seu ânus aberto e das suas vidas passadas”, numa viagem pelos seus traumas, pontuada pelo seu charme subversivo.

Tragam-me a Cabeça de Carmen M.

Ana, uma atriz portuguesa no Rio de Janeiro (interpretada por Catarina Wallenstein, que assina a realização com Felipe Bragança) mergulha no atual pesadelo político brasileiro, enquanto se prepara para encarnar o papel da fantástica luso-brasileira Carmen Miranda, num misterioso filme que se avizinha. Mas a mitologia colorida da Embaixatriz do Samba choca com o presente cinzento. Um filme que se interroga sobre uma utopia “pan-tropical e futurista”, celebrando o “canibalismo cultural” que, nos tempos da ditadura funcionou como forma de resistência. E hoje?

Sacavém

De Júlio Alves (A Casa, exibido na edição de 2012 do IndieLisboa), sobre Pedro Costa, “talvez o mais marcante dos cineastas nacionais contemporâneos”. Um filme que percorre os filmes da sua carreira, em particular, Casa de Lava, Ossos, No Quarto da Vanda, Juventude em Marcha e Cavalo Dinheiro, através de um conjunto de objetos que se relacionaram com eles: um caderno, nove fotografias, uma câmara digital, uma cópia de um filme em 35 mm e um elevador. Exibido na Competição Nacional, ao lado dos últimos filmes de Margarida Gil, Tiago Guedes, Ico Costa, Tiago Hespanha, entre outros.

Jessica Forever

Recentemente a revista Cahiers du Cinèma publicou um manifesto assinado por Bertrand Mandico, Yann Gonzalez e por Jonathan Vinel & Caroline Poggi, a dupla em foco na secção Silvestre desta edição. Intitulado Flamme, defende “um cinema para sonhadores que suam, monstros que choram e crianças que ardem.” E por aí nos chega Jessica Forever, a estreia da dupla na longa-metragem. Com Aomi Muyock (Love) enviada para um futuro distópico em que “jovens sanguinários formam uma família matriarcal revestida a coletes antibala e amor”.

Synonymes

Por Portugal, Nadav Lapid será já um nome conhecido - ainda no ano passado o Curtas Vila do Conde dedicou uma retrospetiva à sua obra, entre curtas-metragens e as duas longas que tinha completado até então. Mas isso foi antes de, em fevereiro passado, ter vencido o Urso de Ouro em Berlim com Synonymes. Um filme mais autobiográfico do que qualquer outro, em que nos fala sobre identidade enquanto traça um retrato de dois países - Israel, mas também França - a partir da sua história: de quando, aos 20 anos, fugiu de Israel para se exilar em França.

Sul

De Ivo M. Ferreira ouviremos falar com certeza por estes dias. Na próxima semana, estreia em sala Hotel Império, o seu novo filme depois de Cartas da Guerra, que o IndieLisboa aproveita para exibir já no dia 3, numa sessão especial. Mas não será tudo. Depois de no ano passado terem estreado no festival lisboeta dois episódios de Sara, de Marco Martins, a experiência repete-se este ano, com os dois primeiros episódios de Sul. Uma série policial lisboeta, passado em plena crise, protagonizada por Adriano Luz e Jani Zhao.