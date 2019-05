Uma turista de nacionalidade lituana ficou ferida, a tirar uma selfie, no Escadório do Bom Jesus, em Braga, tendo sido posteriormente submetida a uma intervenção cirúrgica. A mulher encontra-se livre de perigo depois de ter sido socorrida pela Companhia de Bombeiros Sapadores de Braga.

A turista, de 55 anos, estava com o marido, nas escadas laterais do topo do Escadório do Bom Jesus, perto da Igreja, quando ao inclinar-se para obter uma selfie, derrapou e caiu, tendo ferido o tornozelo direito, ficando inanimada e com muitas dores, devido ao trauma.

Os Bombeiros Sapadores de Braga, logo acionados pelo Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS), tiveram que transportar a vítima, com cerca de 100 quilos, mas sempre ao colo, devido ao local ser inacessível a ambulâncias, uma operação dificultada porque a turista e o marido não falam inglês, tendo valido o sangue frio dos Sapadores de Braga.

A vítima foi transportada ao Hospital de Braga pelos mesmos elementos dos Sapadores.