Coletes amarelos e membros de sindicatos saíram à rua em Paris, esta quarta-feira, para o cortejo do 1.º de Maio, e protestam contra as políticas económicas e sociais do Governo francês.

Ao longo do dia já se registaram confrontos entre a polícia e manifestantes, tendo já sido detidas 88 pessoas.

Só na capital francesa foram mobilizados 7400 agentes da polícia, depois de da última noite o Ministério do interior anunciar um reforço policial devido ao facto de "elementos ultraviolentos tentarem infiltrar as manifestações", como é o caso dos Black Bloc, um grupo extremista.

O principal desfile de 1 de Maio terá início na estação Montparnasse pelas 14h30 locais.