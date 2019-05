O fundador do WikiLeaks, Julian Assange, foi esta quarta-feira condenado a 50 semanas de prisão por ter violado as condições da medida de coação de liberdade condicional, que lhe havia sido aplicada em 2012, ao refugiar-se na embaixada do Equador em Londres.

Recorde-se que Assange pediu asilo político naquela embaixada em agosto de 2012, a fim de não ser extraditado para a Suécia, onde estava acusado de um crime de violação, num caso que entretanto já foi arquivado.

Segundo a BBC, o jornalista, de 47 anos, leu uma carta em tribunal para pedir desculpa àqueles que se sentiram desrespeitados por ele.

“Dei por mim a lutar contra circunstâncias terríveis…Fiz o que pensava que era o melhor naquela altura, e por isso espero que haja uma solução legal entre o Equador e a Suécia”, disse Julian Assange, na carta citada pela defesa.

O fundador do WikiLeaks enfrenta também acusações de conspiração por parte dos Estados Unidos por ter divulgado segredos do governo norte-americano. Agora, cabe à justiça britânica decidir se extradita o jornalista para os EUA, onde poderá enfrentar uma pena de prisão até cinco anos em caso de condenação.

Hello Twitter. I’m at Southwark Crown Court today for the sentencing of Julian Assange after he was found guilty of breaching his bail conditions at a hearing at Westminster Magistrates' Court last month. Quite the turnout of cameras, and supporters, as he arrived at court. pic.twitter.com/DfFFS5siKw