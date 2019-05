Arruada da CDU em Braga com comício em Famalicão

A CDU promoveu uma arruada em Braga e um comício em Famalicão, no seguimento de uma jornada de trabalho e de contactos com a população do distrito de Braga, incluindo visitas a várias localidades, a cidadãos e a empresas do Vale do Cávado e do Vale do Ave.