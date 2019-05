18 corpos das 29 vítimas mortais do desastre com um autocarro turístico no Caniço, Madeira, são transladados para Colónia, na Alemanha, esta quarta-feira.

Segundo o Correio da Manhã, os corpos serão transportados num C-130 da Força Aérea Portuguesa, que aterrou por volta das 09h00 no Aeroporto Internacional Cristiano Ronaldo.

O mesmo jornal escreve ainda que o transporte dos corpos até ao aeroporto foi feito por parte seis carrinhas de agências funerárias do Funchal.

A transladação dos corpos das vítimas para a Alemanha levará cerca de quatro horas.