Entre 2008 e 2018, quinze bombeiros morreram em acidentes de viação, número que ultrapassa os que morreram no combate a incêndios florestais no mesmo período.

Os dados são da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) e foram divulgados pela agência Lusa, esta quarta-feira.

Nos últimos dez anos morreram 14 bombeiros a combater incêndios rurais.

De acordo com a Proteção Civil, que cita dados da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), dos 15 bombeiros que morreram em acidentes rodoviários, nove morreram a caminho de incêndios, dois no regresso dos fogos, dois em trânsito para ações de formação e dois no transporte de doentes.

A agência Lusa escreve ainda que entre 2010 e 2018 foram registados 3.680 acidentes envolvendo viaturas de bombeiros. Destes acidentes, 331 ocorreram com carros de bombeiros e 3.349 com ambulâncias.

A ANEPC refere que são várias as causas associadas a estes acidentes, mas destaca que estas incidem sobretudo na componente do “comportamento humano”. Assim, a resolução deste “problema grave” passa pela sensibilização e formação.

De acordo com a agência Lusa, estudos mostram que os riscos estão também associados a excesso de trabalho, cansaço, stress ou turnos irregulares.