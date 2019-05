Luís Filipe Vieira foi suspenso por 90 dias pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF). Em causa estão as críticas à arbitragem, proferidas pelo presidente dos encarnados após o jogo entre o FC Porto e o Benfica, nas meias-finais da Taça da Liga. O FC Porto já reagiu à decisão do CD, afirmando que “o crime compensa”.

Através da newsletter Dragões Diário, o FC Porto apontou também críticas à arbitragem de Tiago Martins, na partida entre o Benfica e o Sp. Braga, do último domingo.

“O presidente do Benfica foi suspenso por 90 dias pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol na sequência das declarações em que pediu e conseguiu o afastamento de Fábio Veríssimo após a derrota frente ao FC Porto, nas meias-finais da Taça da Liga, a 22 de janeiro (3-1). Luís Filipe Vieira é punido mais de três meses depois da evidente coação que exerceu sobre as equipas de arbitragem, com resultados que estão à vista de todos. Depois do que aconteceu no Estádio Municipal de Braga, no passado domingo, resta-nos concluir que o crime compensa”, lê-se na publicação intitulada de “um camião de coação”.