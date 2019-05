Autoridade e autoritarismo

António Costa não brinca em serviço e não perde muitas oportunidades de mostrar quem manda, e atrevo-me a dizer que a sua cultura democrática está longe de ser genuína.

Existe uma certa ironia no facto de, no mesmo dia em que o Partido Socialista festejou, em homenagem a Alberto Martins, a histórica interpelação a Américo Tomás, feita na Universidade de Coimbra, o primeiro-ministro, António Costa, ter demonstrado menor tolerância para com um manifestante que tentou ler um manifesto no jantar comemorativo da fundação do PS. Pessoalmente, acredito que um melhor democrata do que António Costa teria aproveitado a ocasião para mostrar maior compreensão e qualidades pedagógicas, permitindo a intervenção do jovem manifestante e explicando depois as razões do Governo quanto ao novo aeroporto. Seria um exemplo de cultura democrática, já que não são casos como este que colocam em causa a autoridade do Estado, bastante mais prejudicada por outros maus exemplos, como seja a reconstrução das casas das vítimas dos incêndios de 2017 e o caso de Tancos.

Não foi isso que aconteceu e, a julgar pelos relatos da comunicação social, o jovem foi arrastado à força para fora da sala e agredido. Apesar da sua relativa importância, este caso revela, contudo, uma certa cultura autoritária e pouco democrática que se desenvolveu ao longo do tempo no PS, muito longe da bonomia política de alguns dos seus dirigentes no passado. António Costa não brinca em serviço e não perde muitas oportunidades de mostrar quem manda, e atrevo-me a dizer que a sua cultura democrática está longe de ser genuína.

Se assim não fosse, há muito que teria concordado em legislar a reforma das leis eleitorais, permitindo que os deputados da Assembleia da República fossem verdadeiramente representativos das escolhas do povo português. Não o fez, escondendo-se por detrás de argumentos técnicos, apesar de saber muito bem que vicia a democracia representativa para poder beneficiar do conforto de não ser contrariado.

Aliás, estes quase quatro anos de governação do PS demonstram bem que a cultura democrática e a compreensão da ética republicana não são o forte do atual Partido Socialista. Por exemplo, as escolhas feitas de familiares e amigos para os mais diversos cargos políticos não são um acidente, mas o resultado de uma visão autoritária da governação e de um certo desconforto com o debate livre e a procura democrática das melhores propostas para o país. Aliás, não devemos deixar-nos enganar pelas famosas negociações com o PCP e o Bloco de Esquerda porque, de facto, o resultado tem sido pautado por soluções cada vez mais autoritárias e menos democráticas, ou, se preferirem, por cedências ao autoritarismo de raiz ideológica.

Acredito que os principais erros do Governo nesta legislatura resultaram de uma governação avessa às boas práticas democráticas, porque a direção do PS tem a consciência plena de que não sobrevive na base do mérito, da concorrência e da transparência. Por isso, António Costa escolhe as pessoas que melhor possam garantir a máxima fidelidade, procura controlar a comunicação social e foge a enfrentar a verdade e a realidade, nomeadamente nas comparações internacionais, como evita a transparência e pratica a obscuridade através do uso e abuso da desinformação. Por exemplo, os portugueses tiveram de esperar dois anos para saber que a escolha da bitola ibérica na ferrovia se devia ao desejo de evitar a concorrência internacional. Ou o caso presente das novas leis sobre a saúde, em que a tentação é a de acabar com a participação da atividade privada, mas dissimulada em presença da ameaça de veto do Presidente da República. Trata-se de um resultado absurdo o de haver mais uma decisão que se afirma a si própria temporária, isto é, durável até que as condições permitam uma nova vitória do Estado sobre os privados.

O caso das greves recentes dos enfermeiros, dos estivadores e dos camionistas são particularmente desagradáveis para este Governo e para os partidos que o apoiam, seja porque estão fora do seu controlo, seja porque os termos do debate são claros e dificilmente escamoteáveis, independentemente das razões invocadas. A incapacidade, ou o receio, da realização de verdadeiras negociações deve--se a esse desconforto do Governo com o normal processo democrático, em casos como estes, que fogem ao controlo dos partidos da geringonça e do Governo.

Durante a presente legislatura existiu sempre má vontade para com as empresas e com os empresários, bem como para com a atividade privada em geral, seja através da sobrecarga de impostos e das mais diversas taxas, seja com uma certa perseguição fiscal através de leis e de regulamentos desfavoráveis para a economia das empresas. Os elogios frequentes ao empreendedorismo e as ajudas do Estado aos jovens empreendedores servem para criar uma imagem de modernidade do Governo, mas não condizem com os ataques feitos ao setor imobiliário, ao arrendamento de curta duração ou com a imposição feita na limpeza das matas aos proprietários, na maioria dos casos a proprietários envelhecidos, sem quaisquer meios para o fazerem. O caso da saúde, ainda em debate, é particularmente sintomático de autoritarismo, ainda que a boa vontade para com as empresas do regime e os grandes devedores protegidos por José Sócrates se mantenha.

Por outro lado, a burocracia das autorizações para a criação e funcionamento das empresas e para a construção de novos edifícios, ou para a exploração de recursos naturais, é de origem ideológica antes de ser um esforço inteligente de regulação. A proibição de explorar o petróleo que porventura exista em Portugal, em terra ou no mar, demonstra-o claramente, até porque somos importadores do crude explorado por outros, porventura da Noruega. Acresce que o sucesso das empresas portuguesas em vencer a crise recente, nomeadamente no setor exportador, nunca foi reconhecido pela geringonça, que guarda para si os louros do crescimento da economia, apesar de pouco ter sido feito nesse sentido pelo Governo. Pelo contrário, a redução das horas de trabalho dos funcionários e o aumento das despesas do Estado implicaram a não redução da carga fiscal sobre as empresas e o sistema financeiro passou da bagunça do dinheiro fácil para os amigos à mais feroz limitação ao crédito às empresas. Em geral, e relativamente à atividade privada, as palavras do Governo nunca corresponderam aos atos.

Em resumo, a dialética das relações do PS com o PCP e com o Bloco de Esquerda nestes quatro anos foi sempre no sentido de endurecer as relações com a sociedade e, em particular, com as empresas. O princípio enunciado pelo Bloco e pelo PCP de que os ricos paguem a crise, ou de ir buscar o dinheiro onde ele está, tem sido uma prática política do Governo, ainda que dissimulada. Por outro lado, e pouco a pouco, tem sido instalada uma certa ditadura da opinião sobre as mais diversas questões da sociedade e da liberdade de escolha, o que é quase sempre o prelúdio da imposição da autoridade do Estado sobre a liberdade dos cidadãos.

Finalmente, não acredito que neste tempo exista o perigo de uma ditadura em Portugal ou que um novo Salazar esteja para surgir, mas não tenho dúvidas de que a asfixia da sociedade pelo Estado continuará a aumentar e que será cada vez mais difícil aos portugueses intervirem na vida pública. Mais poder para os partidos, mais ditadura de opinião e mais poder do Estado sobre a sociedade vão ser realidades da próxima legislatura se a geringonça continuar a governar. Os portugueses que se cuidem.

Empresário

Subscritor do “Manifesto: Por Uma Democracia de Qualidade”