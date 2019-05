Salvem o SNS da ideologia

Tenho sobre as PPP da saúde a mais pragmática das posições: não me interessa se a saúde é gerida por poderes públicos ou por grupos privados. O que eu quero é uma saúde que sirva as pessoas e que dignifique o Estado social.

Ontem comecei o dia a ler uma carta contra as parcerias público-privadas na saúde. Subscrevem-na personalidades de diversas áreas, mas sobretudo da cultura e da política. Na sua esmagadora maioria, são pessoas pelas quais tenho consideração pessoal e profissional. Embora a sua oposição às PPP seja absolutamente legítima, julgo que o debate recomendaria maior prudência e menor federação de indignação. A ideologia tende a não ser boa conselheira quando andamos pelo campo das políticas públicas que literalmente têm impacto na vida dos cidadãos.

Quem não se lembra do famigerado Manifesto dos 70? Essa magna carta que no pico da intervenção da troika, em 2014, defendia sabiamente que Portugal só venceria a batalha pela soberania financeira reestruturando a dívida pública. Como a História viria a mostrar, esse documento, aparentemente benigno, apontava num sentido espantosamente errado. Graças à resiliência de todos os portugueses e à firmeza do Governo da altura – e menos à douta sabedoria de alguns –, Portugal acabou por conseguir a saída limpa.

Este caso, como tantos outros, mostra que por melhores que sejam as suas intenções, os proponentes deste tipo de manifestações estão frequentemente errados. A questão é que, ao contrário dos Governos que procuram condicionar, as personalidades nunca são escrutinadas pelo que disseram. E de tempos a tempos voltarão à praça pública com a mesma e imaculada autoridade na defesa de outro qualquer manifesto. Seja contra a privatização da TAP, contra a austeridade, contra tudo o que atentar contra a pureza ideológica das suas convicções.

O amadurecimento da nossa democracia também passa pela capacidade que a sociedade civil tiver para entender que o exercício do poder é feito de escolhas. Governar não é (ou, pelo menos, não deve ser) um recreio para as pulsões ideológicas.

Tem toda a razão o Presidente da República quando resume esta tensão como “um problema de sensatez política”.

A pouco menos de um mês de europeias e a seis meses de legislativas, colocar em cima da mesa um tema tão sensível como a revisão da lei de bases da saúde parece servir todos os interesses menos aqueles que, à partida, deveriam ser acautelados: os interesses dos portugueses.

Tenho sobre as PPP da saúde a mais pragmática das posições: não me interessa se a saúde é gerida por poderes públicos ou por grupos privados. O que eu quero é uma saúde que sirva as pessoas e que dignifique o Estado social. Nesta matéria, ninguém tem o monopólio da bondade ou da competência. Há áreas em que o Estado faz melhor do que qualquer outro e só pode mesmo ser o único prestador. Contudo, também há zonas escuras onde o Estado não está, não sabe estar e não tem capacidade para estar. É aí que entram os privados. Com um papel decisivo e insubstituível para o aumento da qualidade de vida das populações.

Participei há um par de semanas no grupo de trabalho para as Parcerias Público-Privadas da 9.a Comissão de Saúde da Assembleia da República. Com os meus colegas presidentes de câmara de Braga e Loures, Ricardo Rio (PSD) e Bernardino Soares (PCP), respetivamente, fomos ouvidos em momentos diferentes sobre as parcerias público-privadas nos hospitais dos nossos territórios. Desconheço a situação nesses concelhos e não estou a par da posição defendida por cada um dos autarcas. Mas no caso de Cascais, e qualquer inquérito de rua o provará, há claramente um tempo antes e um tempo depois da HPP José de Almeida.

Qualquer cascalense hoje na sua adolescência ainda recordará o antigo hospital de Cascais como um lugar desagradável, terceiro-mundista, para o qual se convergia apenas em situações limite apesar da qualidade e do esforço do pessoal.

A mudança de instalações para o novo hospital criou a sensação de memória distante para aquilo que era a realidade dos cuidados de saúde num dos maiores concelhos do país há pouco menos de uma década. Mérito seja dado ao Governo de José Sócrates que, como o tempo provou, decidiu bem nesta matéria. Decidiu bem empurrado pela falta de recursos. E decidiu bem contra todas as probabilidades de rentabilidade do hospital de Cascais, que viriam a demonstrar-se erradas, quando nem os privados acreditavam nesta solução.

Porque tem recursos e capacidade para fazer do utente a sua prioridade, o Hospital José de Almeida tem-se distinguido no plano nacional pela excelência dos cuidados que presta à população. É tão- -só o mais premiado hospital do Serviço Nacional de Saúde.

Para mim é muito claro que, se o Estado tem recursos, deve aplicá-los na rede primária de cuidados de saúde (que precisa desesperadamente de investimentos) e deixar como está o que tem funcionado bem – o Hospital de Cascais. Unidade que, valha a verdade, não é uma mas sim duas PPP: a imobiliária e a da gestão. O que nos leva a questionar se o desejo é reverter as duas PPP ou apenas uma? E se a ideia é reverter as PPP, só o cinismo justificaria que se deixassem os privados continuar a operar no SNS. É para aí que caminhamos por fanatismo ideológico? Querem mesmo tirar todos os privados da saúde, fazendo colapsar o SNS?

Mesmo sendo um caso de sucesso, isso não chega. Não chega que trate mais, que trate melhor e que trate mais rápido. Para alguns, não é essa a condição do sucesso. Para os radicais obcecados com a ideologia, o sucesso não se mede pelos doentes tratados. Mede-se pela aderência do sistema à ideologia que professam.

É assim que funciona a cabeça radical do Bloco de Esquerda. Em Cascais, este pequeno partido que sofreu para ultrapassar os quatro mil votos nas autárquicas (vale uns 5% do eleitorado) tem ódio ao atual modelo de governo de um hospital que serve, e bem, centenas de milhares de utentes.

Muito mal iria o país se uma minoria inexpressiva condicionasse a maioria.

Em matéria de saúde, e não só, uma derrota do Bloco de Esquerda será sempre a vitória da sensatez. Uma vitória de todos contra o extremismo de alguns.

