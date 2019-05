Um despiste de um automóvel, seguido de uma colisão com um pilar da ponte móvel de Leça de Palmeira, em Matosinhos, fez esta quarta-feira dois mortos e quatro feridos.

Segundo o Correio da Manhã, dois dos quatro feridos encontram-se em estado grave.

De acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro do Porto, citado pelo mesmo jornal, depois do despiste a viatura, um Porsche, incendiou-se.

O alerta para o acidente foi dado pelas 05h41.

As seis vítimas seguiam todas no mesmo carro.