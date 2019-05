O presidente do PSD, Rui Rio, e o cabeça de lista do partido às europeias, Paulo Rangel, deram a cara pelo manifesto eleitoral, a par do eurodeputado José Manuel Fernandes e da jovem candidata Lídia Pereira, a número dois da lista, com mais uma mulher que homens.

As eleições para o Parlamento Europeu estão já a galvanizar as bases do Partido Social Democrata, tendo em vista desde logo combater o habitual alto nível de abstencionismo, nas eleições gerais e nas europeias em particular, conforme destacaram os eurodeputados.

O manifesto, constituído por 22 pontos, ao longo de 20 páginas, tinha sido já revelado no Conselho Nacional do PSD, que aprovou, mas tendo sido agora conhecido publicamente, tendo como uma das pedras de toque um programa europeu para a criação do primeiro emprego de jovens até aos 35 anos, inspirado no Eures, Portal Europeu da Mobilidade Profissional - de “uma espécie de programa Erasmus para o primeiro emprego até aos 35 anos fora do seu país, mas que possa abranger centenas de milhares ou milhões de jovens.

O PSD preconiza ainda no mesmo documento, ao qual o Sol teve acesso, “a triplicação do Programa Erasmus +, através da constituição de um corpo europeu de solidariedade, que permitirá financiar a uma escala maciça, projetos de voluntariado de seis meses a um ano, seja em território da União Europeia, seja de países terceiros”, segundo refere o texto.

Mas como já tinha sido anunciado pelo eurodeputado José Manuel Fernandes, o terceiro da lista, avançará ainda uma outra proposta inovadora, em parceria com o Partido Popular Europeu, que será a atribuição, a todos os jovens que completem 18 anos, de um bilhete InterRail dentro do território da União Europeia, para conhecerem a realidade europeia”.

Outra das principais linhas do manifesto eleitoral do PSD passam pela reforma da zona euro, o ambiente e alterações climáticas e a segurança, com destaque para a proteção civil.