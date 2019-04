Nicolás Maduro esteve para deixar a Venezuela na manhã desta terça-feira. No entanto, terá sido demovido pela Rússia.

À CNN, Mike Pompeo, secretário de Estado dos EUA, revelou que Maduro tinha um avião pronto esta manhã, com destino a Havana, em Cuba.

Recorde-se que Juan Guaidó, o autoproclamado Presidente interino, lançou um último esforço para arrancar o poder das mãos do Presidente Nicolás Maduro. A tentativa começou de madrugada, na ponte Altamira - uma das principais vias de comunicação de Caracas - onde Guaidó publicou um vídeo no Twitter, rodeado de elementos das forças armadas, garantindo ter um “apoio amplo” entre os militares e chamando a população a “sair às ruas”, no que apelidou de Operação Liberdade. “O momento é agora”, assegurou Guaidó.