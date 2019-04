Donald Trump voltou a utilizar o Twitter para se pronunciar sobre a crise que se vive neste momento na Venezuela. O Presidente dos EUA garantiu que se os militares cubanos não cessarem as operações, irá aplicar sanções “ de maior nível” contra a ilha.

Assim Trump, diz esperar que os soldados cubanos regressem de forma pacífica para a sua ilha.

If Cuban Troops and Militia do not immediately CEASE military and other operations for the purpose of causing death and destruction to the Constitution of Venezuela, a full and complete....