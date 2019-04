O Ajax deu um passo importante rumo à final da Champions depois de vencer o Tottenham, por 1-0, em Londres, na primeira mão da meia-final da prova.

Van de Beek fez o único golo do encontro aos 15 minutos.

Os responsáveis pela eliminação do Real Madrid e da Juventus, de Cristiano Ronaldo, nesta edição da prova milionária continuam a provar a razão de estarem a disputar esta fase da prova europeia - que voltaram a atingir 22 anos depois da última presença.

Já os spurs continuam com a esperança de atingir pela primeira vez na história do clube a final da Champions, ainda que com a consciência da desvantagem que vão levar até Amesterão.

O Tottenham não atingia as meias-finais da prova há 57 anos.